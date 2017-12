Jonas Brothers Masih Sering Bermusik Bareng meski Sudah Bubar

Jakarta: Bubarnya grup band Jonas Brothers sejak 2013 lalu tak menghentikan Nick, Joe dan Kevin bersaudara untuk terus bermusik. Nick mengatakan mereka masih sering bermusik dan memainkan beberapa singel andalan.



Musisi yang kini menjajal peran sebagai aktor dalam Jumanji: Welcome to the Jungle tersebut mengatakan ketiganya mulai melakukan reuni kecil sejak momen Natal tahun lalu.

"Kevin memiliki ruang kerja yang sangat nyaman di rumahnya. Ada sepasang gitar akustik di sana," ungkap Nick kepada laman Us Weekly."Kami menciptakan momen reuni tersebut saat berada di rumah Kevin, ketika kami saling bertatapan. Seolah, ini yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang."Nick kemudian bercerita ia dan kedua saudaranya tersebut menghabiskan banyak waktu di penghujung tahun lalu dengan memainkan beberapa lagu andalan yang sempat hit. Ia tidak menyebutkan singel apa yang dimainkan, namun yang pasti tidak termasuk di dalamnya singel Pizza Girl.Menurutnya, lagu tersebut merupakan cerminan saat mereka bermusik dengan keterbatasan kreativitas. Ungkapan rasa ketagihan pada seorang wanita pengantar pizza, cinta itu tumbuh dengan terus memesan pizza yang diantarkan.Jonas Brothers merupakan band pop rock asal Amerika yang dibentuk pada 2005. Mereka kemudian berpisah dan meniti karier masing-masing sejak tahun 2013.(ELG)