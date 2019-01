Lagu Pertama Axl Rose dalam 10 Tahun Dirilis Lewat Kartun

California: Setelah lebih dari 10 tahun, Axl Rose akhirnya merilis karya lagu rekaman baru. Tidak seperti biasanya, lagu berjudul Rock the Rock ini dirilis sebagai soundtrack untuk serial animasi kartun New Looney Tunes.



Sebelum ini, Axl diketahui terakhir kali merilis karya lagu bersama Guns N' Roses lewat album Chinese Democracy pada penghujung 2008. Setelah itu, dia disibukkan dengan berbagai hal lain, termasuk menjadi vokalis grup AC/DC.

Menurut laporan Consequence of Sound, lagu Rock the Rock diciptakan oleh Axl untuk salah satu episode terbaru serial televisi New Looney Tunes. Episode ini akan ditayangkan perdana tahun ini lewat platform streaming Boomerang.Kendati begitu, penggemar sudah bisa menyimak penggalan lagu ini karena video musiknya telah dirilis sebagai materi promosi di YouTube.Axl tidak hanya membuat lagu untuk kartun ini. Sosoknya juga dimunculkan sebagai tokoh cerita dalam episode terkait. Diceritakan, Axl muncul dan menanyakan letak pusat perkantoran kepada kelinci Bugs Bunny dan kawan-kawan karena dia hendak tampil dalam konser malam itu bersama grup Steel Underpants.Namun Axl diberitahu bahwa sebuah asteroid besar datang dan akan menghancurkan bumi. Singkat cerita, Bugs Bunny mengajukan ide mereka bermain musik bersama dengan sangat kencang agar asteroid hancur. Lagu Rock The Rock pun dibawakan.Pada Desember 2018 lalu, gitaris Guns N' Roses, Richard Fortus, sempat bercerita bahwa mereka sedang membuat sebuah rekaman baru dan akan merilisnya segera. Dia juga menyebut ada rekaman rilis yang "lebih cepat dari yang kalian bayangkan". Barangkali Rock the Rock ini salah satu lagu yang dimaksud Richard.(FIR)