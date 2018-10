The Beatles Rilis Video Musik Terbaru Lagu Glass Onion

Los Angeles: Jelang perilisan The White Album The Beatles pada 22 November 2018, video musik dari salah satu singel pada album yakni Glass Onion dirilis dalam bentuk baru.



Video musik berisikan kompilasi foto animasi, film, dan sketsa yang dibentuk dalam poster baru. Materi ini dikumpulkan oleh sang basis, Paul McCartney bersama sutradara Richard Hamilton.

Bulan lalu The White Album telah dikonfirmasi akan dirilis untuk selebrasi perayaan 50 tahun sejak album klasik tersebut diriilis perdana pada 22 November 1968.Edisi terbaru dari double LP ikonik ini dikemas dalam bentuk serial dan tampilan mewah dengan pencampuran 30 lagu di dalamnya. Terdapat 27 demo akustik dan 50 lagu yang belum sempat dirilis resmi ke publik.Belum lama ini, terdengar proyek film biopik John Lennon dan Yoko Ono yang akan digarap sutradara Jean-Marc Vallee, sutradara di balik serial HBO Big Little Lies and Sharp Objects.Pada awal Oktober lalu, Yoko Ono baru merilis cover singel Imagine, lagu yang dipopulerkan oleh sang suami John Lennon. Lagu itu dirilis dalam rangka memperingati ulang tahun John Lennon yang ke-78. John Lennon sendiri telah meninggal dunia pada 1980 dalam usia 40 tahun.(ELG)