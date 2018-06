Robbie Williams Bikin Ulah di Pembukaan Piala Dunia

Moskow: Penyanyi Robbie Williams membuat ulah kontroversial saat tampil dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2018 di Rusia tadi malam, Kamis, 14 Juni 2018. Dalam acara yang disiarkan langsung dari Stadion Luzhniki Rusia, Robbie sempat mengacungkan jari tengah ke arah kamera.



Robbie masuk ke arena dengan setelan merah-hitam bercorak macan tutul. Dia tampil selama sekitar 15 menit bersama penyanyi Rusia Aida Garifullina, puluhan penari, dan bintang sepak bola Ronaldo.

Robbie menyanyikan Let Me Entertain You. Setelah Aida bergabung ke panggung, Robbie membawakan sepotong Feel, yang disambung dengan duetnya bersama Aida untuk lagu Angels.Sebagai penutup, Robbie membawakan lagu Rock DJ.Ketika membawakan lagu itu, seperti dilaporkan Mirror, Robbie mengganti bagian lirik "pimping ain't easy, most of them fleece me" menjadi "but I did this for free". Sesaat kemudian, ketika kamera menyorot dari jarak dekat, dia mengacungkan jari tengah.Tidak diketahui pasti apa yang membuat Robbie melakukan hal ini. Tindakannya memancing protes. Sebagian warganet mengutuk tindakannya di media sosial, tetapi ada pula yang menggangap itu sebagai lelucon.Sejumlah media massa barat menduga tindakan itu berhubungan dengan kritik yang ditujukan kepadanya, karena menerima tawaran tampil di Rusia. Selain itu, kabarnya Robbie diminta untuk tidak menyanyikan Party Like A Russian, yang liriknya meledek politisi Rusia, dalam acara ini.Sementara itu, pihak Fox, yang menyiarkan langsung siaran tersebut ke AS, telah merilis pernyataan resmi terkait tindakan Robbie."Seremoni pembukaan Piala Dunia FIFA 2018 adalah sebuah acara penting yang diproduksi oleh pihak ketika dan disiarkan langsung di Fox. Karena itu disiarkan langsung, kami tidak tahu apa yang akan terjadi selama Robbie Williams tampil dan kami minta maaf," tulis pihak Fox seperti dikutip Variety.Piala Dunia 2018 dibuka dengan laga antara tim tuan rumah Rusia dan Arab Saudi. Rusia menang telak dengan skor 5-0.(ASA)