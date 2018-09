Kolaborasi dengan Dipha Barus, Monica Karina Rilis Skin to Skin

Jakarta: Monica Karina, penyanyi yang melambung namanya setelah berduet dengan Dipha Barus dalam singel Money Honey (Count Me In), kini merilis singel baru atas namanya sendiri, berjudul Skin to Skin.



Proses pengerjaan Skin to Skin masih dibantu oleh Dipha Barus dan juga melibatkan musisi hip-hop Matter Mos. Ini menjadi singel debut Monica sebagai penyanyi profesional.

"Skin to Skin bercerita tentang pengalaman seorang perempuan muda dalam urusan romansa dan rasa kedekatan antara dua orang. Aku juga coba menjelaskan di lagu ini, bagaimana pengalaman tersebut pada akhirnya menjadi sesuatu yang memorable dalam hidup seorang perempuan," kata Monica Karina.Lahirnya singel ini berawal dari sesi studio yang dilakukan Monica bersama Dipha saat mereka berada di Bali. Antusias penggemar Monica atas singel ini terbilang tinggi, sejak dirilis pada 31 Agustus 2018 melalui layanan digital streaming, lagu ini telah diputar sekitar 100 ribu kali (lewat platform streaming musik).(ASA)