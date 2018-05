Baru Dirilis, Video Musik Fake Love BTS Langsung Raih 37 Juta Penonton

Jakarta: Bangtan Boys merilis album ketiganya Love Yourself: Tear pada Jumat, 18 Mei 2018 tepat pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Pada perilisan album, BTS sekaligus melepas video musik singel utama Fake Love melalui platform YouTube.



Dilaporkan Soompi, video musik ini telah menembus angka 10 juta penonton dalam empat jam 56 menit sejak dirilis. Dari pantauan Medcom.id hingga Sabtu pagi, 19 Mei 2018, angka tersebut melesat cepat hingga menembus 37 juta penonton.

Sejauh ini, rekor video musik dengan capaian penonton terbanyak dalam waktu tercepat masih dipegang oleh Taylor Swift saat merilis singel Look What You Made Me Do pada Agustus 2017, dengan 43,2 juta penonton dalam waktu 24 jam.Sebelumnya, video musik BTS berjudul DNA yang dirilis pada September 2017 mampu meraih 21 juta penonton dalam waktu 24 jam.Jika dalam waktu 24 jam nanti BTS mampu menembus angka 45 juta penonton, dapat dipastikan BTS menjadi pemegang rekor selanjutnya untuk video musik dengan penonton terbanyak dalam waktu singkat.(ELG)