Halsey Gelar Konser di Indonesia Agustus 2018

Jakarta: Penyanyi Ashley Nicolette Frangipane atau dikenal dengan nama panggung Halsey akan menggelar konser tunggal di Bali, Indonesia pada 12 Agustus 2018.



Kedatangan Halsey ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian tur konser musik dengan tajuk Hopeless Fountain Kingdom. Dalam tur musik ini, penyanyi asal New Jersey tersebut menyambangi empat benua yakni Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa dan Asia.

Perhelatan konser Halsey merupakan kali pertama di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sarah dari promotor Ismaya Live yang memboyong penyanyi berusia 23 tahun itu ke Indonesia.“Konser ini akan menjadi kali pertama Halsey tampil di Bali," ungkap Sarah Deshita selaku Assistant Brand Manager Ismaya Live dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Selasa, 22 Mei 2018.Nantinya, Halsey juga menyempatkan diri berkunjung ke Jakarta dalam On Off Festival, sehari sebelum menggelar aksi panggung di Manarai Beach House, Nusa Dua, Bali.“Selain di Bali, Halsey akan tampil di On Off Festival di Jakarta sehari sebelumnya. Penyanyi R&B asal Indonesia yang saat ini berkarier di Amerika Serikat yaitu NIKI akan menjadi penampil pembuka sebelum Halsey," lanjut Sarah.Tiket konser Halsey di Bali dibuka dengan harga Rp600 ribu untuk kategori Early Bird, lalu Rp800 ribu untuk kategori Normal. Sementara untuk kategori VIP dijual dengan harga Rp1 juta. Harga tersebut belum termasuk pajak 10 persen.Foto: Harga tiket konser Halsey di Bali, Indonesia pada 12 Agustus 2018.Untuk pemesanan tiket dalam dilakukan melalui akun resmi Ismaya Live (ELG)