Aksi Yura Yunita dan Andien Membuka Panggung LAFFestival 2018

Jakarta: Penyanyi Andien membuka panggung Love and Fabulous Festival dengan singel Rindu Ini. Andien yang dijadwalkan tampil sebagai pembuka acara tampil sekitar pukul setengah tujuh di panggung Love.



Untuk lagu kedua Andien membawakan lagu Indahnya Dunia.

"Rindu kita sebenarnya cuma sementara, setiap hari yang kita butuhkan cuma ingin pulang ke rumah. Kita cuma ingin dimengerti, dipeluk sama seseorang, bukan begitu?" ucap Andien pada di malam konser LAFFestival di JCC Senayan, Sabtu 10 Februari 2018."Dengan begitu tidak ada yang menebarkan kebencian, only kindness. Untuk itu saya persembahkan (lagu) Pulang."Andien di LAFFestival (Foto: medcom/cecylia)Sementara itu di panggung kedua, panggung Hope dibuka dengan penampilan Yura Yunita dengan lagu Berawal dari Tatap. Setelah menghibur penonton di panggung dengan singel Berawal dari Tatap, Yura Yunita berduet dengan Teza Sumendra di lagu I Wanna Rock yang dipopulerkan Michael Jackson.Yura Yunita tampil maksimal dengan jaket merah dan rambut menyerupai Michael Jackson. Teza dengan busana all in black ikut melengkapi nuansa merah hitam Yura.Yura dan Teza Sumendra (Foto: medcom/cecylia)Keduanya sukses menggebrak panggung Hope dengan penonton yang ikut bergoyang.Sementara panggung Hope diisi oleh permainan lagu jazz rock, panggung Passion diselimuti nuansa melankolis dari grup Kahitsna, versi wanita dari Kahitna yang diarahkan Ava Victoria.Sementara panggung ketiga, panggung Passion akan dibukan oleh Kahitsna (female version dari Kahitna) dijadwalkan pukul 19.15 WIB.Panggung LAFFestival malam ini dibagi menjadi tiga, Love, Passion dan Hope. Masing-masing panggung akan diisi oleh beberapa penampil antara lain Raisa, NEV+, The Brand New Heavies, artis Korea CL, Anne Marie, dan sederet musisi lain.(ELG)