Lagu Terbaru Iqbaal Ramadhan Langsung Melesat di Tangga Lagu iTunes

Jakarta: Nama Iqbaal Ramadhan belakangan ini semakin menjadi perbincangan karena perannya sebagai Dilan di film Dilan 1990. Namun, Iqbaal ternyata tetap tak ingin meninggalkan kecintaannya kepada dunia tarik suara.



Pria yang memulai karier menyanyi sejak kecil bersama Coboy Junior itu masih rutin mengeluarkan karya. Terbaru, dia melepas singel berjudul Hello You yang merupakan lagu soundtrack film Teman Tapi Menikah.



Lagu Hello You dibuat Iqbaal pada 2016 saat dia menempuh studi di Amerika. Dia kemudian menggandeng Rendy Pandugo untuk menyempurnakan lagu tersebut.



"Lagu ini saya tulis bulan september 2016. Bulan pertama saya sekolah di sini. Ceritanya simpel: suka sama orang tapi tahu enggak akan bisa bareng. Enggak nyerah, cuma sadar akan kalau emang enggak bisa milikin. Dibantu sama musisi lokal rasa international favorit saya, mas @rendypandugo. Kerja bareng mas-nya banyak ilmu yang didapat. Such a gifted musician and was an amazing experience working with him," tulis Iqbal di akun Instagram-nya.



Hebatnya, lagu Hello You langsung menduduki puncak iTunes Chart Indonesia. Pencapaian ini diraih hanya dalam waktu enam jam sejak dirilis. Rendy Pandugo pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Iqbaal melalui Instagram Story-nya.





Tangkapan layar IG Story Rendy Pandugo (Foto: instagram)



Sebelum didaulat mengisi soundtrack film Teman Tapi Menikah, Iqbaal juga ikut mengisi soundtrack film Dilan 1990 yang dia bintangi lewat lagu Rindu Sendiri.





(ELG)