Mel C Lega Usai Menolak Reuni Spice Girls

Metrotvnews.com, Jakarta: Mel C memutuskan tidak ikut dalam reuni Spice Girls yang akan digelar pada 2017. Mel C mengaku berat hati tidak bergabung bersama Mel B, Geri Horner dan Emma Bunton dalam acara reuni.



Reuni Spice Girls digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan grup vokal asal Inggris itu. Mel C bimbang. Dia tak mau menempatkan dirinya di bawah tekanan, tetapi dia juga tak mau kecewakan teman-teman dan penggemarnya.

Mel C kemudian memutuskan menolak tampil di acara reuni dengan alasan ingin fokus pada proyek solonya."Pada awal tahun aku seperti berada di dalam limbo. Aku bekerja untuk album soloku tapi 20 tahun Spice Girls juga mencuat dan kami telah berbicara untuk melakukan sesuatu untuk merayakannya," kata Mel C seperti dikutip Femalefirst."Memilih di antara keduanya adalah keputusan paling sulit untuk dibuat. Tapi yang paling penting adalah aku tidak mau para personel lain dan penggemar kami sedih," lanjutnya.Selain fokus pada album baru, ketidakhadiran Victoria Adams juga memengaruhi keputusan Mel C. Jauh-jauh hari, Victoria Adams memang sudah menyatakan tidak mau terlibat dalam reuni Spice Girls."Pada saat yang sama aku juga punya kekhawatiran Victoria tidak ikut terlibat dan mulai berpikir hal lain. Ketika aku menjadi artis solo hidupku menjadi milikku sendiri, tapi ketika menjadi bagian dalam sebuah grup banyak perhatian yang lebih besar. Anda menjadi bagian sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol," terangnya.Setelah yakin dengan keputusannya, Mel C lalu menghubungi Emma Bunton pertama kali sebelum berkomunikasi dengan personel lainnya. Mel C pun merasa lega setelah mengungkapkan niatnya untuk menolak reuni."Suatu hari aku terbangun dan menyadari aku tidak bisa melakukannya (reuni). Pertama aku hubungi Emma yang merupakan teman terdekatku di dalam grup. Baru kemudian menghubungi yang lain. Setelah itu aku merasa lega sekali. Itu adalah keputusan yang mengubah hidupku," ucapnya.(ELG)