Nostalgia Menonton Layar Tancap di The 90's Festival

Jakarta: Panggung musik memang menjadi daya tarik utama dalam acara ini. Namun, nostalgia 90-an tidak akan terasa tanpa nuansa dan lingkungan yang mendukung.



Selain empat panggung berbeda, The 90's Festival turut menghadirkan spot menarik yakni ruangan khusus koleksi minuman bersoda, Coca Cola hingga layar tancap "misbar" atau bioskop gerimis bubar yang. Lokasinya tepat berada di Food and Beverage.

Saat memasuki area F&B, pengunjung disajikan dengan kemasan beragam Coca Cola mulai dari edisi sepak bola hingga grup boyband Korea BTS."Menarik, bagi aku yang kelahiran 90 tengah-tengah jadi tahu ternyata sudah sepanjang ini perjalanan produk Coca Cola. Soalnya kemasan dari dulu terus mengikuti tren," ucap Susan yang datang dari Bandung ke Gambir Kemayoran.Koleksi Coca Cola di The 90's Festival, Gambir Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu, 10 November 2018. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Saat Medcom.id memasuki area misbar, film anak Petualangan Sherina diputar.Festival The 90's Festival kali ini memasuki tahun keempat. Spesial tahun ini, The 90's Festival menghadirkan musisi luar negeri Blue dan The Moffats.(ELG)