Lagu Baru Personel Daft Punk Beredar di Media Sosial

Paris: Thomas Bangalter, satu dari entitas duo musik elektronik Daft Punk, punya satu lagu tekno baru yang belum pernah dirilis. Setelah lama tersimpan, lagu ini dikenalkan lewat media sosial oleh Busy P, mantan manajer Daft Punk yang kini mengelola label rekaman Ed Banger.



Menurut laporan Spin, karya terbaru Thomas berjudul Riga (Take 5) dan aslinya dibuat sebagai soundtrack untuk film Latvia berjudul Riga (Take 1) rilisan 2017. Lewat film itu, Riga (Take 5) menjadi nomine skor musik terbaik dalam Latvian Film Prize.

Hingga sekarang, lagu tersebut tidak dirilis sebagai karya terpisah secara digital.Namun lewat postingan Instagram, pihak Ed Banger (@edbanger) membagikan cuplikan musik itu yang diputar dari piringan hitam 12". Tertulis bahwa piringan hitam ini dicetak terbatas di Latvia dan tidak menjadi rilisan Ed Banger.Setelah Daft Punk merilis album Random Access Memories pada 2013, belum ada materi baru yang benar-benar keluar dari duo musisi ini selama lima tahun terakhir.Namun tentu saja mereka tidak absen begitu saja dari musik. Duo asal Prancis ini menjadi musisi tamu untuk grup The Weeknd dalam lagu I Feel It Coming dan Starboy rilisan 2016. Thomas juga ikut membuat musik untuk sejumlah lagu baru Arcade Fire dalam album Everything Now.(DEV)