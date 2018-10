Tampilkan Alan Walker dan Anne-Marie, Spotify on Stage 2018 Raih 7.000 Penonton

Jakarta: Lima penampil kolaborasi dalam dan luar negeri sukses meraup sekitar 7.000 penonton dalam panggung Spotify on Stage di Jakarta International Expo (JIExpo) Hall C3 pada Jumat malam, 12 Oktober 2018.



Panggung musik besutan Spotify ini menghadirkan lima musisi dari berbagai negara dan lintas genre di antaranya Tulus dari Indonesia, Slot Machine dari Thailand, Stray Kids dari Korea Selatan, Anne-Marie dari Inggris serta DJ asal Amerika Serikat Alan Walker.

Acara dimulai sekitar pukul 18.00 WIB dengan momen hening untuk para korban bencana di Palu. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.Tepat pukul 18.30 WIB, band rock asal Thailand Slot Machine membuka aksi panggung mereka. Beberapa lagu yang dilantunkan pada malam itu di antaranya MRT, Sky Burning Stars dan And We Go. Aksi panggung mereka kemudian ditutup dengan singel It's Time to Say Goodbye.Alan Walker di Spotify on Stage (Foto: edelman indonesia)Setelah disuguhkan penampilan enerjik dari trio personel Slot Machine, soloisu Anne-Marie memberikan sajian terbaiknya lewat beberapa singel andalan di antaranya Ciao Adios, Alarm, Heavy, Perfect, 2002, Trigger, Rockabye dan ditutup dengan Friends dalam balutan konfeti. Malam itu Anne-Marie mengenakan outfit putih dengan corak bunga.Jelang malam hari, sekitar pukul 20.00 WIB, boyband muda asal Korea Selatan Stray Kids menyajikan aksi panggung perdana mereka di Indonesia. Pada aksi panggunya kali ini Stray Kids yang terdiri dari 9 personel membawakan lagu District 9, My Pace serta Hellevator. Sempat ada insiden puluhan penonton di garda terdepan terjepit hingga pingsan dan harus ditarik dan dibawa ke ruang medis. Namun, hal itu tidak menghentikan aksi panggung Stray Kids.Jelang pukul 22.00 WIB DJ Alan Walker memulai aksi panggungnya dengan backsound 20th Fox Century. Beberapa singel yang dibawakan sebagai penampil penutup Spotify on Stage di antaranya The Spectre, Move Your Body, Sing Me to Sleep hingga Faded.(ELG)