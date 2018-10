Ketika Penonton Synchronize Fest Bersatu untuk Surti-Tejo

Jakarta: Kesempatan yang jarang terjadi, grup rock Jamrud tampil di festival musik besar lewat Synchronize Fest 2018. Krisyanto, Aziz MS, dan kawan-kawan membawakan sejumlah lagu andalan lintas album.



Berakit-Rakit menjadi lagu pembuka Jamrud di panggung utama Synchronize, Minggu, 7 Oktober. Arena luar ruangan Gambir Expo Kemayoran ini dipadati penonton yang sebagian besar anak muda. Para penonton antusias dan ikut bernyanyi.

Dari sekian lagu Jamrud malam itu, Surti-Tejo menjadi tembang andalan yang tampaknya ditunggu-tunggu penonton. Mereka segera sumringah dan bernyanyi lantang ketika balada nakal ini dibawakan, terutama untuk bagian lirik umpatan.Tidak butuh komando dari atas panggung untuk memulai paduan suara massal. Ribuan penonton yang memenuhi area depan panggung Jamrud benar-benar bernyanyi dengan lantang. Suasana ini benar-benar menghadirkan atmosfer yang menarik. Seolah Jamrud mampu mempersatukan penonton yang memiliki minat pada berbagai jenis musik lain, untuk bernostalgia dan tentu saja bernyanyi Surti-Tejo bersama-sama.Jamrud membuktikan kematangan mereka sebagai musisi panggung berusia tiga dekade. Sekaligus membuktikan bahwa lagu-lagu mereka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Krisyanto, sang vokalis yang sempat keluar dari grup beberapa tahun, tampil atraktif dan sekaligus luwes mengontrol atmosfer penonton."Terharu sekali atas sambutan teman-teman," ungkap Krisyanto dengan suara serak ciri khasnya.Lagu-lagu andalan lain yang dibawakan malam itu di antaranya Ayam, Pelangi di Matamu, Ningrat, Kabari Aku, Selamat Ulang Tahun, dan Putri.Dalam panggung yang sama pada hari terakhir Synchronize ini, sebelumnya telah tampil Endah N Rhesa Extended, Candra Darusman & Friends, Nasida Ria, dan Shaggydog. Berikutnya ada Padi Reborn serta penampilan pamungkas Dewa 19 dalam formasi reuni vokalis Ari Lasso dan Once Mekel.Bersamaan dengan sesi Jamrud, lima panggung lain diisi oleh Rocket Rockers, The Adams, FSTVLST, Mondo Gascaro, Pee Wee Gaskins, Nostress, Sounthern Beach Terror, Seek Six Sick, Bam Mastro, serta Dubyouth. Semua tampak penuh penonton sesuai kapasitas arena masing-masing.Synchronize Fest 2018 digelar selama tiga hari sejak Jumat, 5 Oktober di Gambir Expo Kemayoran. Beberapa penampil utama hari-hari sebelumnya antara lain Maliq D'essentials, Naif, Sheila on 7, dan Rhoma Irama & Soneta.(ASA)