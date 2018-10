Teddy Adhitya Lepas Singel tentang Hidup Tanpa Khawatir Kenangan Masa Lalu

Jakarta: Musisi Teddy Adhitya melepas singel Why Would I Be dari album kedua yang akan dirilis. Singel ini akan menjadi jembatan pendengar musik Teddy Adhitya yang sebelumnya dimanjakan dengan nomor-nomor lagu dalam album perdana Nothing Is Real.



Singel Why Would I Be direkam di beberapa tempat berbeda dengan nuansa alam terbuka yaitu Singaraja, Bali dan Lembang, Bandung. Ada cerita dan pesan dari sudut pandang utama bagi Teddy Adhitya. Menurut rilis resmi yang diterima Medcom.id, lagu ini melanjutkan cerita dari singel Healer.

"Saya mencoba mengambil sudut pandang ini. Bayangkan kita memiliki dua otak. Satu berpikir kita ada di sini sekarang, hidup tanpa mengkhawatirkan segala kenangan masa lalu. Dan satu lainnya terus memikirkan dan terganggu oleh kejadian masa lalu dan memengaruhi segala keputusan untuk masa depan. Praktisnya, lirik dari Why Would I Be menjadi contoh dari situasi tersebut, tapi yang saya sampaikan jauh lebih besar dari itu. Terjebak dalam kejadian, pemikiran dan ide-ide masa lalu dan bertanya kepada diti sendiri, 'kenapa?'" tulis Teddy Adhitya.Teddy Adhitya adalah musisi asal Yogyakarta yang memulai debut karier dengan merilis album Nothing Is Real (2017). Beberapa singel dalam lagu sukses menarik perhatian penikmat musik lewat beberapa singel di antaranya In Your Wonderland dan Let Me. Musisi berusia 27 tahun itu juga sempat berkolaborasi dengan Maudy Ayunda dalam singel We Don't (Still Water).Singel Why Would I Be dirilis 5 Oktober 2018 melaui layanan streaming digital dan video lirik via situs YouTube.(ASA)