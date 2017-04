Vinyl Soundtrack La La Land Terlaris di AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Penjualan vinyl atau piringan hitam soundtrack La La Land tercatat paling laris di Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun 2017, demikian menurut survei Nielsen Music yang berbasis di AS.



Soundtrack La La Land berhasil melampaui pesaing terdekatnya, Bob Marley and the Wailers, yang berhasil menjual 9 ribu unit piringan hitam untuk album Legend.

Lima belas track La La Land tak hanya melibatkan komposer Justin Hurwitz dan penyanyi John Legend. Seperti diketahui, Emma Stone dan Ryan Gosling juga turut menyumbangkan vokal mereka.Berikut, daftar 10 piringan hitam terlaris di awal tahun 2017.1. La La Land Soundtrack (25 ribu keping)2. Bob Marley and The Wailers – ‘Legend’ (16 ribu keping)3. Amy Winehouse – ‘Back to Black’ (16 ribu keping)4. Ed Sheeran – ‘÷’ (15 ribu keping)5. Run the Jewels – ‘Run the Jewels 3’ (14 ribu keping)6. The Killers – ‘Hot Fuss’ (14 ribu keping)7. The Beatles – ‘Abbey Road’ (13 ribu keping)8. Ryan Adams – ‘Prisoner’ (13 ribu keping)9. Twenty One Pilots – ‘Blurryface’ (13 ribu keping)10. The xx – ‘I See You’ (13 ribu keping)(DEV)