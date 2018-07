Andien Rilis Video Musik Warna

Jakarta: Andien membawa sajian spesial bagi penonton We The Fest 2018. Saat tampil di panggung hari kedua festival, penyanyi solo ini merilis secara eksklusif video musik terbaru untuk singel Warna-Warna.



"We The Fest, buat saya, momentum sekali karena tepat pada hari ini, jam ini, saya merilis video musik baru saya," kata Andien di panggung dalam ruangan JIExpo Kemayoran Jakarta, Sabtu petang, 21 Juli 2018.

Berikutnya, video ditampilkan di layar panggung seiring Andien dan grup musiknya membawakan Warna Warna. Lagu ini adalah singel kelima dari album Metamorfosa, yang liriknya diinspirasi oleh lagu anak populer Pelangi Pelangi.Ini adalah pertama kalinya Andien tampil di We The Fest sejak festival musik tahunan ini digelar perdana pada 2014. Setelah membawakan Indahnya Dunia, Andien sempat berkelakar soal kalangan usia penonton WTF."Banyak yang bilang kalau ke We The Fest, saya akan ketemu dedek-dedek gemes. Siapa yang dedek gemes?" tanya Andien yang langsung disambut riuh para penonton remaja.Andien di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)Toh, jarak usia tidak menghalangi mereka untuk ikut bernanyi saat Andien membawakan satu lagu andalan dari tahun 2005, Milikmu Selalu."Saya senang sekali, ini pertama kali manggung di We The Fest dan penonton segini banyak," ungkapnya.We The Fest 2018 masih akan digelar hingga Minggu, 22 Juli. Pada Sabtu malam, Honne menjadi salah satu penampilan paling ditunggu di panggung utama.(ELG)