Penjualan Tiket Konser Guns N' Roses Dibuka Akhir Bulan

Jakarta: Pihak promotor telah mengumumkan secara resmi bahwa pertunjukan musik rock Guns N' Roses untuk Indonesia pada November mendatang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penjualan tiket akan dibuka mulai Rabu, 27 Juni 2018.



Tiket dijual lewat situs web resmi bookmyshow.com Indonesia. Untuk tahap awal, mereka menjual tiket versi harga pre-sale. Harga belum diungkap, tetapi mereka menjanjikan harganya akan diumumkan lewat surel (email) kepada calon pembeli yang mendaftarkan diri lebih dulu.

Guns N' Roses sedang melakukan tur musik global Not In This Lifetime yang dimulai sejak 2016. Leg Eropa dan Rusia telah dimulai sejak 3 Juni lalu di Jerman. Setelah itu, tur akan lanjut ke Asia.Indonesia akan menjadi negara Asia pertama yang disambangi pada 8 November. Promotor untuk konser Indonesia adalah UnUsUal Entertainment dan TEM. Berikutnya menyusul Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Lalu terakhir Afrika Selatan pada 29 November.Dalam tur musik ini, grup tampil dalam formasi klasik meliputi Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan. Ini adalah kali pertama mereka bertiga tampil bersama setelah tur Use Your Illusion Tour pada 1993.Guns N' Roses adalah grup hard rock asal AS yang aktif sejak 1984. Sejak 1987, mereka telah merilis enam album penuh dan tiga album mini. Album terakhir adalah Chinese Democracy rilisan 2008.Berikut jadwal lengkap tur musik Not In This Lifetime Guns N' Roses untuk leg Eropa-Rusia dan Asia-Afrika.- 3 Juni 2018 – Olympia Stadium, Berlin, Jerman- 6 Juni 2018 – Dyreskuepladsen, Odense, Denmark- 9 Juni 2018 – Download Festival, Donnington, Britania Raya- 12 Juni 2018 – Veltins Arena, Gelsenkircehn, Jerman- 15 Juni 2018 – Firenze Rocks, Firenze, Italia- 18 Juni 2018 – Download Festival, Paris, Prancis- 21 Juni 2018 – Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgia- 24 Juni 2018 – Maimarktgelände, Mannheim, Jerman- 26 Juni 2018 – Matmut Stadium, Bordeaux, Prancis- 29 Juni 2018 – Download Festival, Madrid, Spanyol- 1 Juli 2018 – Estadio Olympico, Barcelona, Spanyol- 4 Juli 2018 – Goffertpark, Nijmegen, Belanda- 7 Juli 2018 – Festwiese, Leipzig, Jerman- 9 Juli 2018 – Stadium Slaski, Chorzow, Polandia- 13 Juli 2018 – Spartak Otkritie, Moscow, Rusia- 16 Juli 2018 – Song Festival Grounds, Tallinn, Estonia- 19 Juli 2018 – Valle Hovin, Oslo, Norwegia- 21 Juli 2018 – Ullevi Stadium, Gothenburg, Swedia- 24 Juli 2018 – Reykjavik National Stadium, Islandia- 8 November 2018 – GBK Stadium, Jakarta, Indonesia- 11 November 2018 – Philippine Arena, Manila- 14 November 2018 – Surf Beach, Sunway Lagoon, Kuala Lumpur- 17 November 2018 – Taoyuan International Baseball Stadium, Taipei, Taiwan- 20 November 2018 – Asia World Expo, Hong Kong- 21 November 2018 - Asia World Expo, Hong Kong- 25 November 2018 – Du Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab- 29 November 2018 – FNB Stadium, Johannesburg, Afrika Selatan