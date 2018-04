Produser Beyonce dan Drake Ikut Tampil di We The Fest 2018

Jakarta: Ismaya Live kembali mengumumkan nama-nama penampil baru dalam gelaran festival tahunan We The Fest 2018. Jordan Ullman yang memproduseri Beyonce dan Drake ikut menjadi penampil We The Fest 2018 bersama penyanyi Majid Al Maskati dalam grup Majid Jordan.



Gitaris band The Stroke, Albert Hammond Jr juga menjadi penampil bersama dengan beberapa musisi asal Australia di antaranya penyanyi indie pop Nick Murphy FKA Chet Faker, serta produser dan disjoki asal Australia What So Not yang sempat berkolaborasi dengan Skrillex, George Maple, dan GTA.

Produser asal Amerika Serikat, Medasin yang berangkat dari Soundcloud dan tengah diperhitungkan namanya di belantika musik dunia ikut bergabung memeriahkan gelaran We The Fest 2018.Festival tahunan yang telah digelar untuk kali kelima ini juga menghadirkan sejumlah musisi lokal dari berbagai genre bersama dengan proyek kolaborasi. Mereka adalah Barasuara, Efek Rumah Kaca, GAC, Padi Reborn, White Shoes & The Couple’s Company, A. Nayaka and the Blue Room Boys, Abenk Alter, Aydra feat. Prince Husein, Bam Mastro, Diskoria, Fun On A Weekend x Emotion All Stars (Ben Sihombing, Cindercella, Adrian Khalif, dan Bams), Kimokal, Mantra Vutura, Neonomora, Patricia Schuldtz feat. Bayu Risa & Yacko, Rayssa Dynta, SoftAnimal, dan w.W feat. MC Drwe."Musisi-musisi internasional dan Indonesia yang diumumkan di fase dua ini sangat beragam mulai dari genre dan format. Banyak proyek kolaborasi lintas genre yang akan menarik ditonton." kata Sarah Deshita selaku Assistant Brand Manager Ismaya Live melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id.Selain menyuguhkan festival musik, We The Fest mengumumkan empat zona khusus di bawah payung Beyond The Music yakni Art Village, Eats & Beats, Carnifun, serta WTF Cinema Club."Selain musik, penonton juga dapat menikmati berbagai aktivasi menarik mulai dari bioskop mini di WTF Cinema Club, area permainan atau games di Carnifun, wisata kuliner di Eats & Beats, dan penonton juga ikut berpartisipasi dalam berbagai workshop seni di Art Village. Semuanya merupakan bagian dari experience We The Fest yang kaya akan musik, seni, fesyen, dan kuliner," imbuhnya.Soal tiket, sejak Februari lalu sudah banyak yang terjual.Kategori tiket dibagi menjadi dua bagian, General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Untuk tiket 3-Day Pass GA dibandrol seharga Rp1.160.000 untuk tier Early Entry 3 yang mengharuskan pembeli datang sebelum pukul 16.00 WIB selama tiga hari festival digelar.tierKemudian tiker 3-Day Pass GA Presale yang saat ini di tier Presale 3 seharga Rp2.640.000 dengan fasilitas antrian khusus menukarkan tiket dan masuk ke acara, akses ke VIB viewing area depan panggung, VIB bar, VIB lounge, serta VIB toilet.Harga yang ditawarkan belum termasuk pajak 25 persen. Untuk pembelian tiket dapat dilakukan melalui situs resmi wethefest.com dan rekanan ticket box resmi yang terdaftar di wethefest.com/ticket.Penawaran menarik disediakan melalui program cicilan seharga Rp1.600.000 dengan pilihan pembayaran 15 hari sekali atau 30 hari sekali yang tersedia di situs wethefest.com.Ada juga penawaran paket tiket 3-Day Pass sekaligus menginap di hotel mulai dari Rp6.230.000 untuk dua orang yang dapat dipantau melalui situs www.wethefest.com/package.Gelaran We The Fest 2018 kali ini mengusung tagline "A summer festival of music, arts, fashion, and food".Festival tahunan bergengsi ini akan digelar selama tiga hari mulai 20 Juli hingga 22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran Jakarta.Tahun lalu hari pertama We The Fest dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan berhasil menarik 50 ribu pengunjung dalam tiga hari gelaran festival.Sejauh ini lineup yang dipastikan hadir dalam We The Fest antara lain Lorde, James Bay, Odesza, alt-J, Nicky Murphy FKA Chet Faker, The Neighbourhood, Albert Hammond Jr, Barasuara, Efek Rumah Kaca, GAC, HONNE, Louis The Child, Majid Jordan, Maliq & D’Essentials, Medasin, Moon Boots, Padi Reborn, Petit Biscuit, SG Lewis, What So Not, White Shoes & The Couple’s, Company, A. Nayaka and the Blue Room BoysAbenk Alter, Aydra feat. Prince Husein, Bam Mastro, Diskoria, Fun On A Weekend x Emotion All Stars (Ben Sihombing, Cindercella, Adrian Khalif, & Bams), Kimokal, Mantra Vutura, Mooner, Neonomora, Patricia Schuldtz feat. Bayu Risa & Yacko, Pijar, Polka Wars, Rayssa Dynta, Semenjana, Seringai, SoftAnimal, Teza Sumendra, dan w.W feat. MC Drwe.(ELG)