Abenk Alter Kembali ke Dunia Musik lewat Singel "I Believe in Magic"

Jakarta: Abenk Alter kembali berkarya di dunia musik, setelah sebelumnya sibuk dengan berbagai aktivitasnya di dunia seni rupa. Kembalinya Abenk ditandai dengan singel baru berjudul I Believe in Magic.



Abenk lebih dulu dikenal sebagai vokalis grup musik Soulvibe. Bersama Soulvibe, Abenk telah merilis tiga album. Kemudian Abenk memutuskan bersolo karier dan merilis album debut solo bertajuk Selamat Datang (2014).

Uniknya, proses kreatif I Believe in Magic justru datang ketika Abenk sedang melukis. Saat tengah melukis, tiba-tiba Abenk terlintas pikiran “I believe in magic” disertai dengan gagasan musikal yang pada akhirnya menjadi singel baru ini.“Ibaratnya, melukis ini menyuruh gue menulis lagu lagi,” kata Abenk, seperti tertulis dalam ketarangan pers yang diterima Medcom.id, Senin, 30 April 2018.Singel ini dikerjakan Abenk dengan melibatkan Bam Mastro (solo, Elephant Kind) sebagai produser.“Dia (Bam Mastro) sejalan dengan prinsip yang gue dapat belakangan ini, yakni dalam berkarya dan berkreasi, kita tak harus peduli apa kata orang.”“Gue cuma ingin ketemu, tanpa ada niat memintanya untuk menggarap musik gue. Gue percaya bahwa alam semesta mengatur dan mungkin lagu itu takkan ada andai gue enggak ketemu Bam,” imbuh Abenk.Dalam proses pengerjaan I Believe in Magic, awalnya Abenk merekam vokal dan piano untuk kemudian dikembangkan Bam. Abenk ingin sebuah singel yang relevan dengan dirinya pada saat ini.“Album pertama gue sudah enggak relevan, karena gue berusaha bikin karya kayak Guruh Soekarnoputra, Candra Darusman, Hall and Oates dan Marvin Gaye, tapi gue lupa untuk mengulik gue itu siapa,” ujar Abenk.Singel I Believe in Magic dirilis berikut video musik yang dapat disaksikan melalui YouTube. Video musik dikerjakan oleh sutradara Aji Yudistira.(ASA)