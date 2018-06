Setelah Museum Terbakar, Memorabilia Kurt Cobain dapat Rumah Baru

Irlandia: Setelah pada 9 Juni lalu koleksi langka sekaligus barang pribadi Kurt Cobain yang dipamerkan di Museum Sejarah Aberdeen terbakar, barang koleksi tersisa akan kembali ditampilkan di ruang pameran baru.



Dilansir dari laman NME, koleksi pribadi Cobain akan dipamerkan di The Museum of Style Icons di Irlandia. Pameran ini diberi tajuk Growing Up Cobain dan dibuka mulai 19 Juli nanti.

Beberapa benda koleksi yang dipamerkan antara lain jumper garis milik personel Nirvana tersebut yang ia kenakan saat syuting video musik Smells Like Teen Spirit. Lalu ada foto-foto lama beserta gambar-gambar hasil tangan Cobain di masa kecil.Putri Cobain, Frances Bean Cobain bersama ibu Cobain, Wendy O'Connor memastikan hadir dalam pembukaan pameran."Aku selalu menjadi orang yang paling tahu tentang siapa sosok ayah sebenarnya dari nenek dan tante," ungkap Frances dalam wawancaranya bersama Reuters."Aku sangat senang bahwa pandangan mereka tentang sosok Kurt akan dirayakan dengan penggemar Nirvana di seluruh dunia," lanjutnya.Beberapa koleksi belum pernah ditampilkan dalam pameran umum. Pameran ini akan berlangsung hingga pertengahan September mendatang.(ASA)