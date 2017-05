Nuansa 90-an akan Mendominasi Prambanan Jazz Festival 2017

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Prambanan Jazz Festival 2017 kembali akan diselenggarakan di pelataran candi Prambanan Jogjakarta 18 hingga 20 April 2017. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pagelaran musik tahun ini akan menampilkan konsep 90's momen di mana penonton akan disajikan penampilan musisi yang populer dan hits di era tahun 90-an.



CEO Rajawali Indonesia sebagai promotor Prambanan Jazz 2017, Anas Syahrul Aliman menjelaskan, nuansa 90's sengaja dimunculkan pada perhelatan ketiga sebab penonton yang datang di Prambanan Jazz sebelumnya sebagian besar penikmat musik tahun 90-an. Sehingga pada tahun ini pihaknya Ingin lebih memanjakan telinga para penonton.

"Di event kami tahun sebelumnya sebagian besar yang hadir adalah mereka yang besar dan tumbuh dengan para musisi tahun 90-an. Selain itu musik 90-an sebagian besar sangat berpengaruh dalam industri musik sekarang. Lagu-lagu 90'an juga lebih everlasting," ujar Anas dalam jumpa pers Prambanan Jazz Festival 2017 di restoran Parsley, Jalan Kaliurang Km 5 Yogyakarta, Selasa 9 Mei 2017.Sejumlah musisi tahun 90-an yang akan menghibur para penonton di antaranya Kahitna, Yovie and The Nuno, Shaggydog, Rio Febrian, Marcell, T-Five hingga penyanyi muda Yura Yunita. Mereka akan unjuk gigi di panggung festival show selama tiga hari.Sementara grup Kla Project akan didapuk sebagai bintang tamu utama di panggung spesial show di hari ketiga. Ada pula grup band internasional.serta musisi jazz legendaris era 90an yang masih dirahasiakan akan turut menyumbangkan karya indahnya dalam panggung utama."Kla Project dan Sarah Brigtman akan menghibur penonton di panggung spesial show. Nuansa acara turut akan kami buat 90's dengan sentuhan art. Misalnya dress Kota Lama intis serta hiasan-hiasan dan kuliner ala nanti," jelas Anas.Dengan suguhan musisi nasional dan internasional yang luar biasa ini, Anas yakin Prambanan Jazz Festival 2017 mampu menggaet lebih dari 30.000 penonton dan mampu meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Yogyakarta.Tiket prajual sudah terjual sebanyak 1.000 buah. Sementata tiket sisanya dapat dipesan secara offline mulai 15 Mei 2017 di Restauran Parsley, Jalan Kaliurang km 5 Yogyakarta atau melalui online di tiketapasaja.com. Harga tiket paling murah untuk masuk ke panggung festival dibanderol Rp250.000 per hari atau Rp 600rb untuk tiket terusan 3 hari.Penonton yang ingin menikmati special show di panggung utama wajib membeli tiket kembali seharga Rp350.000 hingga 2 juta bergantung pada kelas area.(ELG)