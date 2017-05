Radiohead Rilis Ulang Album OK Computer

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu album monumental dalam karier Radiohead, OK Computer, genap berusia 20 tahun. Merayakan usia itu, mereka merilis ulang album OK Computer dalan edisi eksklusif serta bonus lagu yang belum pernah dirilis.



Sebelumnya Radiohead menyebar poster misterius di beberapa kota di dunia dan teaser singkat terkait 20 tahun OK Computer. Kini, mereka memastikan bahwa edisi rilis ulang OK Computer merupakan format master ulang yang disertai b-sides dan tiga track - I Promise, Lift, dan Man Of War - versi yang belum pernah dirilis

Lift sebelumnya pernah direkam ulang oleh Radiohead untuk album A Moon Shaped Pool yang dirilis pada 2016.Peluncuran OK Computer edisi dua dekade digelar pada 23 Juni, bertepatan dengan penampilan Radiohead di festival musik akbar Glastonbury.Boxset OK Computer berisi tiga piringan hitam 180 gram berukuran 12 inci, buku hardcover berisi 30 artworks, dan lirik-lirik lagu. Dalam kemasan eksklusif itu terdapat pula kaset mix-tape berisi materi arsip demo dari OK Computer. Boxset dijual dengan harga USD130, sudah bisa dipesan sekarang dan akan dikirim pada Juli mendatang.Tersedia pula format diluar boxset, yaitu piringan hitam, CD, dan digital.(DEV)