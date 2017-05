Mondo Gascaro Persembahkan Video Musik "Dan Bila…" untuk Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dengan segala dinamikanya memberikan stimulan tersendiri. Baik emosi negatif ataupun karya kreatif. Musisi Mondo Gascaro memilih menyerap berbagai fenomena yang terjadi di Jakarta lewat karya kreatif berwujud video musik.



Mondo bersama sutradara Aco Tenriyagelli membuat video musik singel Dan Bila.. di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Kalijodo. Lokasi Kalijodo dipilih bukan tanpa alasan. Seperti kita ketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sukses membuat lokasi itu menjadi bagian dari sejarah Ibukota. Ahok "menyulap" kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai tempat prostitusi itu menjadi taman terpadu yang menunjang berbagai aktivitas positif warga DKI Jakarta.

"Lagu dan video musik ini merupakan tribute buat Jakarta dengan segala dinamikanya," seperti tertulis dalam keterangan pers dari Ivy League Music, label di mana Mondo bernaung.Ivy League Music juga memperkenalkan program terbaru mereka, Music For Public. Di mana edisi perdana program itu digelar di RPTRA Kalijodo pada Sabtu, 14 Mei 2017.(Foto: dok. Ivy League Music)"Acara musik yang digagas oleh Ivy League Music ini adalah satu bentuk apresiasi untuk ruang publik terbuka di kota-kota besar dengan melakukan kegiatan bermusik yang menghibur, mendidik serta ramah lingkungan. Acara ini tidak dipungut biaya dan open for "public", karena kami ingin berbagi dan berinteraksi secara musikal dengan semua kalangan dari berbagai usia.”(Foto: dok. Ivy League Music)Uniknya, ini bukan kali pertama Mondo menunjukkan kecintaannya pada kota Jakarta. Musisi berdarah Indonesia-Jepang yang sempat bergabung dengan grup musik Sore itu pernah merilis karya "berbau" Jakarta, yaitu singel Oh Jakarta yang menjadi soundtrack film Arisan! 2.Selain Dan Bila… beberapa video musik Mondo juga memperlihatkan sudut-sudut Jakarta, yang banal namun di satu sisi juga menyimpan romantika tersendiri. Simak saja bagaimana Jakarta terekam dalam video musik A Deacon’s Summer dan Komorebi.(ELG)