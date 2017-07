We The Fest 2017 Umumkan Lima Penampil Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Festival musik We The Fest (WTF) 2017 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 11, 12, 13 Agustus mendatang. Setelah mengumumkan puluhan penampil nasional dan internasional, pihak Ismaya Live secara resmi memperkenalkan lima bintang tamu tambahan.



Kelimanya adalah kolektif hip-hop Onar, The Panturas, Winter Issue, Randy Pandugo, dan proyek kolaborasi artis Sony Music Indonesia, Y2KR&B.

Onar, The Panturas, dan Winter Issue, adalah mereka yang keluar dari program Submit Your Music, sebuah audisi khusus untuk tampil di WTF 2017.Sedangkan Y2KR&B merupakan kolaborasi yang melibatkan GAC, Isyana Sarasvati, The Overtunes, Fatin, dan Jaz. Dalam proyek itu, para kolaborator akan membawakan lagu-lagu R&B yang populer di era awal 2000-an.WTF 2017 terdiri dari tiga panggung, yaitu panggung utama WTF! Stage, This Stage is B.A.N.A.N.A.S, dan Another Stage. Selain itu, penyelenggara menyediakan program Cinema Club, sebuah area yang memutar berbagai film pendek. Di area itu, pengunjung dapat menikmati film-film pilihan menggunakan headset yang tersedia di sana.Selama tiga hari penyelenggaraan, WTF menampilkan nama besar, antara lain The Kooks, Kodaline, Phoenix, Big Sean, dan G-Eazy.(ELG)