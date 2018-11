Lauv Gelar Konser di Jakarta Mei 2019

Jakarta: Penyanyi dan produser rekaman asal Amerika Serikat, Ari "Lauv" Staprans Leff akan kembali bertandang ke Jakarta pada Mei 2019. Kedatangannya kali ini merupakan kali ketiga dan dalam rangka Lauv Tour of Asia 2019.



AEG Presents bersama promotor PK Entertainment & Sound Rhythm yang mendatangkan Lauv akan menggelar konser pada Jumat, 24 Mei 2019 di Tennis Indoor Stadium, Senayan, Jakarta Pusat.

"Saya kembali ke Asia. Tiket pre-sale mulai dijual hari Rabu," tulis musisi kelahiran 8 Agustus 1994 itu dalam Instagram pribadi, Selasa, 13 November 2018.Tiket presale akan dibuka mulai Rabu, 14 November pukul 09.30 WIB dan berakhir pada 22 November pukul 22.00 WIB. Untuk penjualan tiket harga umum dibuka mulai 23 November melalui situs resmi www.lauvjakarta.com pukul 10.00 WIB.Dua kategori tiket untuk konser Lauv yakni kelas Festival (free standing) seharga Rp700 ribu dan kelas Tribune (free seating) seharga Rp500 ribu.Untuk tahun ini, kedatangan Lauv di Indonesia adalah kali kedua. Sebelumnya, ia sempat menjadi penampil yang ditunggu-tunggu dalam Java Jazz Festival pada Maret 2018.Pada September lalu, Lauv merilis singel baru berjudul There's No Way. Lagu ini dibawakan duet bersama Julia Michaels.Musisi asal Amerika itu sebelumnya melejit lewat singel I Like Me Better. Lagu ini bahkan telah meraih double platinum di Amerika dan triple platinum di Australia.(ELG)