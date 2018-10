Singel Terbaru Zak Abel Ditulis Bersama Penulis Lagu "Lust Life" Zara Larsson

Jakarta: Musisi pendatang baru asal Inggris Zak Abel belum lama ini merilis singel terbaru You Come First. Lagu ini dirilis melalui platform digital sejak 19 Oktober 2018.



Menurut penyanyi berusia 23 tahun ini, lagu You Come First bercerita tentang pentingnya cinta. Lagu ini dibawakannya bersama rapper Saweetie.



"Lagu itu bercerita tentang menempatkan bagaimana menempatkan cinta sebagai yang utama. Seseorang yang Anda hargai dan cintai, prioritas dalam hidupmu," kata Zak saat berkunjung ke Kantor Warner Music Indonesia, belum lama ini.



Lagu ini ditulisnya bersama Iman Conta Hultén, salah satu tim kreatif penulis lirik lagu Lust Life yang dibawakan Zara Larsson. Iman juga merupakan penyanyi asal Swedia.



"Kami bercerita tentang hidup. Dia sedih dengan hubungannya dan ketika pacarnya memperlakukan dengan tidak baik. Ini adalah satu proyek pertama kami," ungkap Zak.



Sebagai musisi, Zak mengaku jatuh cinta pada musik seseorang melalui melodi. Salah satu lagu favoritnya Between the Bars yang dipopulerkan Elliott Smith.



"People you've been before that you. Don't want around anymore. Aku sangat menyukai frasanya, karena ia selalu berubah sebagai manuisa dan kita bisa menghabiskan waktu dengan orang berbeda. Seperti Anda tidak menyukai seseorang dan Anda tahu orang itu sejak lama. Lagu ini seperti memiliki banyak perspektif," katanya.







(ELG)