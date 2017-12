The Script Konser di Jakarta April 2018

Jakarta: Promotor Full Color akan mendatangkan grup musik asal Irlandia, The Script, dalam sebuah konser bertajuk Freedom Child Tour Live in Jakarta, pada 10 April 2018 di The Kasablanka Hall. Ini bukan kali pertama The Script ke Jakarta, sebelumnya grup ini pernah konser di Pullman Ballroom, Central Park, Jakarta, pada tahun 2011.



Sejauh ini, informasi yang dibeberkan promotor baru sebatas tanggal dan lokasi konser. Pada tanggal 15 Desember 2017 baru akan diumumkan detail terkait harga tiket.

Tiket sendiri akan dijual dalam dua periode. Periode pre-sale pada 15 Desember - 31 Desember 2017 dan periode penjualan tiket reguler dimulai pada 1 Januari 2018.Pembelian dan informasi tiket dapat diakses melalui situs https://id.bookmyshow.com/jakartaThe Script dibentuk pada 2001. Sepanjang kariernya, grup ini sudah melahirkan lima album studio. Nama The Script populer di Indonesia lewat hit For the First Time, Nothing, Hall of Fame, The Man Who Can't Be Moved dan Breakeven.(ELG)