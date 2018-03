Konser Batman Kasarung, Perayaan 25 Tahun Iwa K di Industri Hip Hop

Jakarta: Nama Iwa K di blantika musik Indonesia menjadi pelopor Rap Hip Hop generasi muda Indonesia era tahun 1990-an. Iwa K berhasil membuat Hip Hop tampil beda dengan lirik lagu yang bisa diterima oleh generasi muda dan sempat sukses bertengger di tangga lagu radio di Indonesia.



Sepanjang karier bermusik, Iwa K mulai mengukuhkan dirinya sebagai seorang rapper lewat debut album Kuingin Kembali yang dirilis pada 1993.

Iwa K mulai menuai hasil kerja keras saat berhasil meraih penghargaan BASF Awards lewat studio album kedua bertajuk Topeng yang dirilis pada 1994. Studio album ketiga, Kramotak! yang dirilis pada 1996 berhasil masuk kategori Recommended CD di Jepang. Lalu, album keempat dirilis pada tahun 1996 dengan tajuk Mesin Imajinasi.Iwa K sempat terlibat proyek film Hollywood rilisan 2004, yakni Anaconda 2 atau Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid. Lagunya masuk dalam bagian film tersebut sekaligus menjadi soundtrack film lewat lagu Nombok Dong dan D.M.M.T.Kayana Delapan bersama strategic partner Berlian Entertainment ingin membawa kembali kesuksesan Iwa K tahun ini lewat aksi panggung exclusive concert yang pertama kali sekaligus dalam rangka memperingati perjalanan karier musik Iwa K di Indonesia yang telah berjalan selama 25 tahun.Konser ini bertajuk 25th anniversary concert Batman Kasarung - Iwa K, dengan membawa makna pesan edukasi #Indonesianwithattitude yang akan diselenggarakan dalam acara musik reguler Wednesday is a Lovely day pada Rabu 4 April 2018 pukul 20.00 WIB di The Pallas SCBD, Jakarta Selatan.“Penampilan ini menjadi moment penting bagi saya, 25 tahun perjalanan karier musik di Indonesia merupakan perjalanan yang mengesankan dalam hidup saya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita kepada semua penggemar saya yang telah mendukung saya selama ini, seperti apa perjuangan seorang musisi Rapper Hip Hop Indonesia pada saat pertama meniti karier di dunia musik hingga saat ini, banyak hikmah positif yang saya ingin curahkan untuk para penggemar saya di Indonesia," ungkap Iwa K dalam siaran pers yang diterima Medcom.id.?Dalam konser ini, Iwa K menggandeng sejumlah musisi lain di antaranya music director Nikita Dompas serta bintang tamu dan musisi-musisi seperti Eno NTRL, NEO, Sweet Martabak, Saykoji, Gading Marten, Ramen Gvrl yang akan membawakan hits mereka dan berkolaborsi bersama Iwa K.Untuk harga tiket konser 25th Anniversary Concert Batman Kasarung - Iwa K #Indonesianwithattitude dijual dalam tiga kategori, yakni Early Bird seharga Rp250 ribu, Normal tiket seharga Rp350 ribu, dan kategori At Doors seharga Rp500 ribu.(DEV)