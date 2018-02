Singel God Plan Milik Drake Masih Berjaya di Chart Billboard

Jakarta: Lima minggu berturut-turut sejak dirilis pada 19 Januari 2018, singel God's Plan milik Drake masih menduduki posisi puncak dalam tangga lagu Billboard Hot 100.



Posisi runner up hingga posisi kelima masih bertahan dengan penghuni minggu lalu, yakni Perfect dari Ed Sheeran, Finesse singel duet Bruno Mars dan Cardi B, Havana dari Camila Cabello dan Young Thug serta Rockstar milik Post Malone feat. 21 Savage.

Sementara itu, posisi keenam diisi oleh Dua Lipa dengan singel New Rules. Posisi ketujuh disinggahi Pray For Me, singel kolaborasi The Weeknd dan Kendrick Lamar.Posisi kedelapan ditempati Stir Fry dari Migos, yang minggu lalu bertengger di peringkat 12. Singel Meant To Be dari Babe Rexha dan Florida Georgia Line ikut melesat ke posisi sembilan, naik dari posisi minggu lalu yang sempat bertengger di peringkat 11.Sementara posisi 10 ditempati Bad At Love dari Halsey, turun peringkat dari minggu lalu yang masih bertahan di posisi keenam.Berikut daftar 10 lagu terbaik pekan ini versi Billboard Hot 100.1. God's Plan - Drake2. Perfect - Ed Sheeran3. Finesse - Bruno Mars & Cardi B4. Havana - Camila Cabello feat. Young Thug5. Rockstar - Post Malone feat. 21 Savage6. New Rules - Dua Lipa7. Pray For Me - The Weeknd & Kendrick Lamar8. Stir Fry - Migos9. Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line10. Bad At Love - Halsey(ELG)