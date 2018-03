Charlie Puth Gandeng Kehlani di Lagu Done For Me

Jakarta: Charlie Puth kembali merilis singel baru bertajuk Done For Me. Lagu ini merupakan singel lanjutan dalam album Voicenotes yang siap dirilis pada 11 Mei 2018.



Dalam singel Done For Me, penyanyi bernama lengkap Charlie Otto Puth Jr. ini menggandeng Kehlani, pelantun Gangsta untuk soundtrack film Suicide Squad.

Done For Me melengkapi daftar putar album Voicenotes yakni Attention dan How Long yang diperkenalkan lebih dulu pada 2017 lalu.Album Voicenotes merupakan album kedua Charlie setelah menelurkan album perdana Nine Track Mind rilisan tahun 2016.Dalam album perdananya, Charlie sukses berkolaborasi dengan Meghan Trainor dalam singel Marvin Gaye dan bersama Selena Gomez di singel We Don't Talk Anymore.Pada musim panas lalu, kolaborasi Charlie dan Wiz Khalifa dalam singel See You Again untuk soundtrack film Furious 7 berhasil menggeser lagu viral Gangnam Style karya PSY sebagai video yang paling banyak disaksikan melalui YouTube.(ELG)