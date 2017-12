Singel Andalan Flume Bangkitkan Semangat Penonton DWP 2017

Jakarta: Semarak pesta musik dance elektronika Djakarta Warehouse Project 2017 semakin memuncak menjelang dini hari. Diiringi penampilan disjoki Flume, panggung Garuda Land semakin padat penonton.



Flume memecah keramaian lewat lagu Slasherr. Tempo irama mengalunkan warna house music diiringi permainan sorot lampu dari beberapa sudut panggung Garuda.

Tiga puluh menit lewat tengah malam penonton tampak mulai lemas dan memilih duduk. Sontak ketika Flume memutar lagu andalan Never Be Like You penonton berdiri dan berjingkrak.Never Be Like You merupakan singel utama album studio keduanya bertajuk Skin yang dirilis 16 Januari 2016.Singel tersebut sempat masuk dalam daftar chart top di beberapa negara seperti Belgia, Perancis, United States dan New Zealand.Pada 26 Januari 2017 singel ini terpilih menduduki posisi pertama melalui voting dalam Triple J Hottest.Februari lalu disjoki sekaligus produser asal Australia ini mendapatkan trofi Grammy pertamanya lewat album Skin deangan kategori album dance/electronic terbaik. Trofi ini dipeoroleh Flume dalam malam premier Grammy Awards ke-59 di Los Angeles.Setelah Flume, Marshmello tampak bersiap mengguncang panggung Djakarta Warehouse Project.(ELG)