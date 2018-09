Paramore Tak Akan Bawakan Misery Business Lagi di Panggung Konser

Tennessee: Pertunjukan musik di Nashville pada Jumat malam, 7 September 2018 tampaknya menjadi panggung terakhir bagi Paramore membawakan lagu Misery Business.



Vokalis Hayley Williams menyebut lagu rilisan 2007 ini akan disingkirkan dari panggung musik mereka untuk waktu yang sangat lama.

(Foto: Courtesy of Misery Business Paramore/YouTube)

Seperti dilaporkan Loudwire, rencana ini diumumkan Hayley sebelum dia menyanyikan Misery Business dalam pertunjukan musik di Nashville pada Jumat malam itu."Ini adalah keputusan yang kami buat karena kami merasa kami harus Kami merasa sudah waktunya beranjak dari sana untuk sejenak," kata Hayley.(Baca juga: Tujuh Tahun Berlalu, Paramore Kembali dengan Warna Baru "Ini untuk setiap keputusan buruk yang membawa kami ke sini. Ini untuk semua hal-hal memalukan yang mungkin telah kami katakan, tetapi kami telah akui itu salah dan kami telah tumbuh," imbuhnya.Misery Business, terutama lirik yang memuat kata-kata "once a whore, you're nothing more, I am sorry that will never change", belakangan menjadi perhatian khusus Hayley selama beberapa tahun terakhir.Dia pernah menulis cerita di blog pribadi, bahwa sebagai wanita berusia 26 tahun, dia merasa tidak relevan dengan lirik tersebut. Misery Business ditulis saat Hayley masih berusia 17 tahun. Dia mengakui menulis lirik itu dari perspektif yang sangat sempit.Paramore dibentuk oleh Hayley, Zac Farro, serta sejumlah eks personel pada 2004. Grup ini telah merilis lima album studio, termasuk yang terakhir After Laughter 2017. Sejak 2010, grup ini berjalan trio, meliputi Hayley, Zac, dan Taylor York.(TIN)