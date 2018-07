Simak Aksi Chvrches Cover Singel Love Milik Kendrick Lamar

Jakarta: Grup musik trio, Chvrches meng-cover lagu milik Kendrick Lamar berjudul Love. Lagu yang sejatinya bernuansa hip hop itu dibawakan dengan versi band asal Glasgow, Skotlandia,



Aksi Chvrches ini diunggah melalui akun YouTube stasiun radio Australia Triple J pada 19 Juli 2018.



Terakhir kali Chvrches meng-cover lagu Stay yang dipopulerkan Rihanna saat melakukan aksi panggung live untuk Spotify Series di New York. Pada 2016, mereka juga pernah membawakan hit singel This Is What You Came For milik Calvin Harris saat tampil di secara live di Radio 1.







Grup beraliran musik synth-pop, elektronik dansa dan pop indie ini baru merilis album studio ketiga Love Is Dead pada 25 Mei 2018 melalui label Virgin EMI, anak grup perusahaan rekaman Universal Music.



Chvrches dijadwalkan menggelar konser di Jakarta, Indonesia pada 25 Juli 2018. Sayangnya, pihak promotor Sonic Live Asia tiba-tiba mengumumkan pembatalan konser pada Senin, 23 Juli 2018, tepatnya dua hari jelang konser yang bertempat di Jakarta Convention Center.



Sementara itu, Chvrches akan menggelar tur konser keliling Inggris dan Irlandia pada Februari 2019.

(ELG)