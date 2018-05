Bocoran Konsep Tata Panggung Konser Celine Dion di Indonesia

Jakarta: Gelaran panggung konser Celine Dion tidak lama lagi akan digelar. Menyikapi waktu yang semakin dekat, pihak promotor PK Entertainment mengaku persiapan keseluruhan sampai saat ini sudah 80 persen.



Soal tata panggung, Peter Harjati selaku CEO PK Entertainment memberikan sedikit bocoran.

"Yang jelas, akan ada sekitar 200 lampu yang dipakai. Panggungnya sekitar 300 meter, luasnya 300 meter," kata Peter di Jakarta."LED-nya lebih dari 100 meter, itu saja yang bisa saya sampaikan," tukasnya.Pada perhelatan nanti, diva pelantun My Heart Will Go On itu juga akan memboyong lebih dari 60 personel, 21 di antaranya merupakan anggota dari grup musik orkestra.Celine Dion Jakarta Layout dan Harga Tiket (Foto: dok. PK Entertainment)"Di atas 60 orang, karena orkestranya sendiri 21. Untuk orkestra 21 personel. Jadi, full orkestra, didatangin juga music director dia, ada juga creative designer dari Celine, yang sudah terkenal, itu semua akan datang," kata Peter.Ini merupakan kali pertama Celine Dion bertandang ke Indonesia. Sesuai waktu yang dijadwalkan, Celine Dion akan menggelar konser di Sentul International Convention Center (SICC) pada 7 Juli 2018.(ELG)