Taylor Swift Gelar Konser Rahasia di Chicago

Illinois: Penyanyi Taylor Swift mengambil jeda waktu di sela tur konser Reputation dengan menggelar konser khusus. Penyanyi berusia 28 tahun itu mengadakan aksi panggung di hadapan 200 penonton dalam bentuk pertunjukan akustik yang digelar di Chicago, Illinois pada 28 Juni 2018.



Dalam konser tertutup itu, Swift membawakan lima lagu yakni, Delicate, Gorgeous, All Too Well, New Year's Day dan Shake It Off. Dalam konsernya, Swift ikut mengutarakan dirinya yang ingin mengistirahatkan suaranya dari rangkaian Reputation Stadium Tour yang dilanjutkan pada Sabtu, 30 Juni 2018 di Papa John's Cardinal Stadium, Louisville, Kentucky.

Media The Blast melaporkan konser rahasia ini direkam untuk kebutuhan program Taylor Swift NOW untuk AT&T dan DirecTV.Seorang penggemar menceritakan bagaimana dia dan 200 penggemar lain digiring menuju sebuah bis menuju lokasi rahasia."Mereka menyita semua barang kami dan mengangkut 200 orang dari kami menuju lokasi rahasia. Mereka menggiring kami ke sebuah jalan kecil dan membawa beberapa kamerawan dalam bis. Mereka merekam kami di dalam bis menuju ke acara tersebut," ungkap seorang penggemar.Seorang penggemar lain mengatakan ada banyak benda-benda khas album Reputation di mana-mana, permainan, lantai dansa, dan sebuah bar dengan tema Reputation.Dalam rangka memperingati ulang tahun Amerika pada 4 Juli, Taylor Swift mengambil waktu libur sejenak. Bertepatan dengan jadwal konser selanjutnya yang akan dihelat di Nashville, Tennessee, Taylor Swift memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga.(ELG)