Ellie Goulding Pernah Tolak Ajakan Kolaborasi Clean Bandit

Jakarta: Lagu milik Clean Bandit banyak yang sukses di beberapa tangga lagu. Namun, hal itu rupanya tidak cukup menarik minat Ellie Goulding untuk berkolaborasi dengan grup musik asal Inggris tersebut.



Hal itu diungkapkan langsung oleh personel Clean Bandit, Grace Chatto. Meski awalnya kurang suka dengan warna musik Ellie, Grace sebenarnya sangat suka dengan vokal penyanyi 31 tahun itu.

"Aku terobsesi dengan suara Ellie, meskipun pada awalnya aku kurang menyukai musiknya. Tapi ketika lagu Love Me Like You Do dirilis, aku menjadi terobsesi. Ada sesuatu yang sangat adiktif pada suaranya," kata Grace Chatto seperti dikutip Contactmusic.Sayangnya, Ellie Goulding menolak ajakan kolaborasi Clean Bandit. Dia beralasan kurang menyukai musik yang saat itu diajukan. Grace tidak menyebut lagu mana yang ditolak Ellie."Aku telah mencoba membuatnya bernyanyi di salah satu lagu kami tetapi tidak menyukainya," katanya.Ditolak Ellie Goulding, Clean Bandit tidak kehabisan teman kolaborasi. Mereka masih ingin terus berkolaborasi khususnya dengan lebih banyak asal Inggris. Sebelumnya mereka sudah berkolaborasi dengan penyanyi seperti Jess Glyne, Elisabeth Troy, Sharna Bass dan lainnya."Kami telah membuat lagu lain dengan Anne-Marie yang mungkin akan ada di album kami selanjutnya," ujar Grace.Sementara itu, Clean Bandit akan menggelar konser di Indonesia pada 20 Agustus 2018 di Kasablanka Hall, Jakarta.(ELG)