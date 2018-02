Demi Lovato dan DJ Khaled Berkolaborasi untuk Soundtrack Film A Wrinkle in Time

Jakarta: Demi Lovato dan DJ Khaled berkolaborasi dalam sebuah proyek baru. Kedua musisi ini akan berduet dalam singel I Believe yang menjadi soundtrack film A Wrinkle in Time produksi Disney.



Teaser lagu ini dibagikan Demi melalui akun Twitter pribadinya. Tampak, Demi menunjukkan karakter vokal yang powerful saat menyanyikan I Believe.





Ahhhh!! I'm so excited to finally tell you guys my new song #IBelieve with @djkhaled will be on the soundtrack for Disney's @WrinkleInTime ???????????????? See the movie and get the album on March 9th ?? pic.twitter.com/ZSe3QGP1FP