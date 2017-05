Cerita Ronal Surapradja Rintis Bisnis Musik

Metrotvnews.com, Cirebon: Aktor sekaligus penyiar radio Ronal surapradja melebarkan sayapnya di bidang usaha. Salah satu pemeran di film The Wedding & Bebek Betutu ini memilih bisnis musik.



Ronal menjelaskan, ia menangani pembuatan musik untuk sejumlah film di Indonesia.

"Saya lebih tertarik ke bisnis jasa, dalam hal ini musik. 30 persen musik pada film Indonesia, dibuat oleh saya," kata pria 39 tahun ini saat ditemui di Cirebon, Minggu 14 Mei 2017.Apa yang dilakukan Ronal telah berbuah hasil. Salah satunya, karyanya dalam film A Copy of My Mind masuk salah satu nominasi Piala Citra kategori penata musik terbaik."Yang terakhir A Copy Of My Mind. Walaupun tidak menang, tapi masuk nominasi juga sudah bangga," ujar Ronal.Ronal bersama rekan-rekannya juga memiliki label rekaman. Ia mengaku akan terus konsentrasi dalam bisnis yang berkaitan dengan musik."Rekan-rekan yang lain bisnis kue dan pakaian. Biar saya bisnisnya di musik saja," kata Ronal.(DEV)