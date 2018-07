Blink-182 Daur Ulang Lagunya dalam Versi Ska

Jakarta: Grup musik Blink-182 mengemas ulang singel Can't Get You More Pregnant yang diambil dari album studio terakhir berjudul California (2016). Daur ulang ini dibuat untuk merayakan hari ke-182 di tahun 2018 yang jatuh pada 1 Juli.



Kabar ini diumumkan melalui akun Twitter Blink-182. Yang menarik, Blink-182 menggubah lagu berbeda ke dalam versi ska.

Blink-182 Day is here! And in celebration, we present to you the party mix of that timeless summertime hit, “Can’t Get You More Pregnant.”https://t.co/FObEMk0AUV