Tiket Konser Celine Dion di Indonesia Masih Tersedia

Jakarta: Celine Dion dalam waktu dekat akan melangsungkan konser di Indonesia pada 7 Juli 2018. Belakangan, tiket konser Celine Dion dikabarkan telah habis terjual.



Menanggapi hal tersebut, pihak promotor PK Entertaiment menegaskan kabar tersebut tidak benar dan masih ada beberapa kategori tiket tersedia.

"Untuk tiket banyak memang berita simpang siur bahwa konser Celine Dion sudah sold out. Pada kesempatan kali ini kita juga ingin menyampaikan, terutama kepada para penggemar Celine Dion yang masih begitu ingin nonton dan belum kebagian, kita mau sampaikan sebenarnya tiketnya masih ada di kategori-kategori tertentu," papar Harry Sudarma kepada awak media di Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018."Masih bisa dilihat juga dicek di official website kita, bahwa masih available untuk dibeli," imbuhnya.Sebelumnya, diberitakan tiket konser termahal Celine Dion yakni seharga Rp25 juta habis terjual dalam waktu singkat.Menurut pantauan Medcom.id di situs resmi penjualan tiket konser Celine Dion hingga saat ini masih terdapat beberapa kategori tiket yang tersedia, di antaranya Silver B1 (Rp3.750.000), Gold B (Rp4.750.000), Ruby B2 (Rp6.500.000), Ruby A2 (Rp6.500.000), dan Sapphire B (Rp10.000.000).Diva kelahiran Kanada tersebut dijadwalkan menggelar aksi panggung di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada 7 Juli 2018. Kedatangan Celine kali ini merupakan bagian dari tur konser di Asia.(ASA)