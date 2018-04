Koleksi Vinyl Musik Pop Keroncong 70-an di Sudut Record Store Day 2018

Jakarta: Setiap Sabtu di bulan April dirayakan perilisian karya musik edisi khusus. Karya perilisan fisik ini berupa kaset, keping cakram atau CD, serta vinyl berbagai ukuran.



Melalui pantauan Medcom.id, di sebuah sudut di Record Store Day ada lapak khusus yang menjajakan koleksi musik pop keroncong rilisan 70-an yang dikemas dalam format vinyl berdiameter 12".

Mulai dari karya Koes Plus dengan koleksi album lagu-lagu anak dan lagu Natal, musik pop keroncong karya Mus Mulyadi, Jaja Miharja, serta lagu-lagu ciptaan A.T. Mahmud.(Vinyl 12" Koes Plus di lapak Record Store Day di Kuningan, Jakarta, Sabtu, 21 April 2018. Foto: Cecylia Rura)Ada juga karya dari penyanyi Ernie Djohan yang baru merayakan perjalanan karier dalam bermusik selama 55 tahun pada November 2017 lalu.Untuk koleksi-koleksi yang dijajakan terbilang langka. Kendati demikian, pihak pemilik lapak menjajakannya dengan harga murah yakni Rp100 ribu per keping.Bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi lapak koleksi musik lawas langka tersebut silakan mengunjungi area L4 di belakang lapak Quickening.(Lapak Quickening di Kuningan City L4. Foto: Cecylia Rura)Pada acara Record Store Day yang digelar kali ketujuh di Indonesia ini, tak hanya rilisan spesial vinyl, kaset serta keping cakram yang dijajakan. Beberapa merchandise khusus seperti kaus dan alat putar musik kaset juga vinyl ikut dijajakan.Record Store Day digelar di Kuningan City L3 dan L4. Acara digelar selama dua hari pada Sabtu dan Minggu, 20-21 April 2018 dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.(ELG)