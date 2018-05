Gorillaz akan Rilis Album Baru Bulan Depan

Essex: Grup musik virtual bentukan Damon Albarn dan Jamie Hewlett, Gorillaz, telah bersiap dengan album rekaman terbaru mereka. Ini merupakan album keenam sejak 2001, menyusul album Humanz yang telah dirilis tahun lalu.



Seperti dilaporkan Spin, rencana proyek album ini sudah disebutkan oleh Jamie pada akhir 2017. Rencana ini dipastikan berjalan lewat rangkaian poster pengumuman yang dipasang di arena All Points West Music & Arts Festival 2018 di London akhir pekan lalu.



Poster berseri ini mengarahkan pembaca untuk membuka situs web TheNowNow.tv, yang mana berisi klip video musik singkat mengenai judul album dan jadwal rilis. Albumnya diberi berjudul The Now Now dan akan dirilis pada 29 Juni 2018.



Musiknya bernuansa synth-disco. Grafik teks dan gambarnya tampil dalam sentuhan retro 1980-an, seperti gambar yang sedikit goyang hasil proyeksi pita seluloid di bioskop analog. Tampak sekelebat sosok salah satu personel virtual Gorillaz.





Proyek Gorillaz dari Damon dan Jamie telah memiliki lima album rilis sejak 2001. Ada Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2001), dan Humanz (2017). Secara virtual, grup musik ini berisi empat personel, yaitu 2-D, Murdoc, Russel, dan Noodle.Sementara itu, karakter Gorillaz dikabarkan akan diadaptasi ke serial drama televisi. Episode pertama disutradarai oleh Jamie. Menurut laporan NME pada April 2017 lalu, serial ini akan ditayangkan pada tahun ini.(ELG)