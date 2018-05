30 Tahun Tersimpan, Video Musik It's So Easy dari Guns N' Roses Dirilis

Jakarta: Guns N' Roses akan merilis ulang album klasik Appetite for Destruction dari tahun 1987. Jelang perilisan tersebut, grup musik rock Amerika ini telah lebih dulu merilis video musik untuk lagu It’s So Easy yang tersimpan dan belum pernah dilihat publik sejak 1989.



Seperti dilaporkan NME, sebagian materi video ini direkam saat mereka tampil di sebuah panggung musik Los Angeles. Selain penampilan langsung, video musik juga menampilkan beberapa adegan seks vulgar yang bercampur secara acak.

Konon, konten inilah yang membuat MTV menolak video musik ditayangkan dan akhirnya tersimpan di gudang arsip hingga sekarang, sebelum diambil lagi dan disunting ulang."Jika kami membuat sebuah video yang manis untuk MTV, kami bisa menghasilkan dan menjual lebih banyak rekaman. Sebagai gantinya, kami akan menghabiskan USD150 ribu hanya untuk membuat sesuatu yang ingin kami lihat," kata Axl Rose dalam potongan video, dikutip dari NME.Video musik It's So Easy telah dirlis pada Senin, 21 Mei 2018 dan saat ini hanya tersedia secara eksklusif di Apple Music. Album klasik Appetite for Destruction edisi spesial akan berisi 73 nomor dan 49 di antaranya adalah lagu yang belum dirilis. Paket album versi piringan hitam akan dirilis pada 29 Juni 2018 dan dijual seharga USD999.Sementara itu, Guns N' Roses akan melanjutkan tur musik dunia Not in This Lifetime... ke Eropa dan Asia. Untuk Asia, mereka akan bertandang pertama ke Jakarta pada 8 November 2018 lewat promotor Unusual Entertainment dan Third Eye Management (TEM).(ELG)