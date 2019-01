Pertama Kalinya, Album Musik Rilisan Non CD Jadi Nomine Grammy AS

California: Grammy, ajang penghargaan bergengsi bagi pencapaian penting dalam industri musik AS, telah mengumumkan daftar nomine untuk gelaran ke-61 atau tahun 2019. Dari sekian album unggulan, untuk pertama kalinya sejak 34 tahun terakhir, ada dua album yang hanya dirilis digital dan tidak dalam format CD.



Dua album itu, menurut laporan Billboard, adalah Invasion of Privacy dari Cardi B dan H.E.R dari penyanyi Gabi Wilson alias H.E.R. Ketika merilis albumnya secara resmi di AS, mereka tak menyertakan rilisan fisik format CD, tetapi hanya streaming, unduhan, dan piringan hitam.

Format CD sebagai medium rilisan musik dikenalkan secara komersial pada 1982. Thriller and The Police's Synchronicity dari Michael Jackson adalah album pertama yang menggunakan format CD. Lalu dua tahun kemudian, album rilisan CD masuk ke nominasi Grammy.Grammy edisi ke-61 akan ditutup dengan seremoni malam anugerah di Los Angeles pada 8 Februari 2019. Nama Cardi B masuk ke dalam lima kategori nominasi lewat album Invasion of the Year, lagu I Like It dan Be Careful, serta lagu kolaborasi Girls Like You bersama Maroon 5.H.E.R juga masuk lima kategori lewat album berjudul sama, lagu Best Part bersama Daniel Caesar, serta lagu Focus bersama Darhyl Camper Jr dan Justin Love. Dia juga menjadi nomine pendatang terbaik.Kedua album Cardi B dan H.E.R sama-sama menjadi nomine album terbaik bersama enam album lain, termasuk Scorpion dari Drake dan soundtrack film Black Panther dari Kendrick Lamar dan sejumlah kolaborator.(ELG)