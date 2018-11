RM BTS Bangga Terlibat dalam Album Terakhir Idolanya

Seoul: Setelah mengumumkan proyek solo, leader Bangtan Boys (BTS) Kim Namjoon atau dikenal dengan Rap Monster (RM) terlibat dalam proyek musisi legendaris Tiger JK. Kabar ini telah dikonfirmasi agensi Tiger, Feel gHood Muzik.



"RM BTS berkontribusi dalam album ke-10 Drunken Tiger sebagai kolaborator rapper. Ia telah menyelesaikan proses rekaman (untuk album)," ungkap pihak agensi, dikutip dari Soompi.

Album ke-10 Tiger nantinya menjadi album studio terakhir rapper Korea Selatan yang berkiprah di industri musik sejak 1995 itu. Meski begitu, Tiger JK belum akan pensiun dari panggung musik. Album ini menjadi karya terakhir ia merilis album di bawah nama Drunken Tiger.RM kerap kali membicarakan Tiger JK sebagai salah satu idola dan panutannya dalam bermusik. Ia pernah berkolaborasi dengan Tiger JK dalam grup musik MFBTY (Tiger JK, Yoon Mi Rae, Bizzy) dalam singel Buckubucku. Selain RM, MFBTY juga menggandeng EE serta Dino-J."Saya penggemar yang berhasil," ujar RM dalam sebuah wawancara.Album terakhir Drunken Tiger akan dirilis 14 November dan dikabarkan berkolaborasi dengan beberapa nama bintang besar.Pada 20 Oktober lalu, RM merilis mixtape solo berjudul mono yang memuar tujuh lagu baru. Salah satu singel berjudul Seoul diproduksi bersama Honne, duo musisi elektronik asal Inggris. Mixtape ini sukes bertengger di posisi ke-26 dalam tangga lagu mingguan Billboard 200 di Amerika Serikat.Tiger JK adalah musisi hip hop senior asal Korea Selatan. Debut dalam musik dimulai lewat album Enter the Tiger rilisan 1995. Dua lagu populer Tiger saat itu I Want You dan Do You Know Hip-hop.(ELG)