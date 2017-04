5 Fakta Seputar Album Baru Harry Styles

Metrotvnews.com, Jakarta: Harry Styles baru saja merilis singel perdana sebagai penyanyi solo. Singel berjudul Sign of the Times itu menjadi kartu penting dalam karier Harry di industri musik dunia.



Seperti diketahui, setelah One Direction vakum, masing-masing personel mencari “sekoci” untuk menyelematkan karier mereka. Termasuk dengan Harry. Selain merintis karier sebagai penyanyi, Harry juga menekuni dunia akting. Film perdananya adalah Dunkirk, disutradarai oleh Christopher Nolan, dan akan dirilis pada Juli mendatang

Soal kiprah sebagai penyanyi solo, Harry sangat serius menekuninya. Berikut lima fakta seputar album baru Harry yang jarang diketahui.Dalam wawancara dengan radio Carson Daly di 97.1 Radio, Harry menceritakan bahwa proses rekaman sebagian besar dilakukan di Jamaika.“Beberapa bulan terakhir rekaman One Direction dilakukan dalam perjalanan dan itu luar biasa, banyak hal seru. Bagi saya, saya ingin melakukan hal seperit itu, sesuatu yang lebih berbeda, saya ingin pergi ke suatu tempat bersama teman-teman saya ke tempat di mana saya ingin makan malam bersama dalam momen tetentu.”“Saya hanya tidak ingin terganggu. Saya ingin diri saya fokus mengerjakan itu. Kami menulis 50 lagu di Jamaika, termasuk ide-ide kecil,” kata Harry.“Saya memutar beberapa lagu untuk dia (Ed Sheeran) dengar setelah album ini selesai,” kata Harry.“Dia tidak mengatakan kalau dia tidak suka, dia suka salah satu lagu yang justru tidak masuk ke dalam album.”Awal tahun ini, dalam wawancara dengan The Mirror, Sheeran memuji musikalitas Harry.“Saya sudah dengar beberapa (lagu Harry), sangat menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman dan penyanyi. Saya tidak bisa membocorkan lebih banyak lagi karena itu bukan proyek saya, saya juga enggak tahu kapan album itu dirilis. Albumnya sangat berkualitas,” puji Sheeran.Salah satu penulis lagu pop terbaik saat ini, Ryan Tedder, turut berpartisipasi dalam album baru Harry. Nama Tedder sudah tidak perlu diragukan lagi, vokalis OneRepublic itu telah menulis lagu Bleeding Love untuk Leona Lewis, Halo untuk Beyonce, dan Rumor Has It untuk Adele.“Kami menulis sesuatu untuk album solo dia (Harry),” kata Tedder dalam wawancara dengan The Sun, tahun lalu.“Dulu kami sempat kerja bareng di London, dan tentu hal itu akan terulang lagi. Dia selalu menulis lagu. Dia penulis yang brilian,” puji Tedder.Harry mengakui bahwa singel debutnya itu terkena paparan dari Pink Floyd dan David Bowie. Meski terdengar sebagai balada-pop, Harry nampaknya tidak menerjemahkan secara tersurat pengaruh-pengaruh musikalnya.Penggemar Harry harus bersabar karena sejauh ini belum ada informasi lebih jauh mengenai album baru itu, termasuk waktu perilisan. Namun CEO Columbia Records, Rob Stringer, memastikan bahwa album baru Harry dirilis dalam waktu dekat ini.“Sudah dekat (soal perilisan album) dan kami sangat antusias. Kami memiliki album yang mana kami sangat antusias akan itu dan album itu tidak lama lagi sudah tersedia. Kami ingin segala sesuatunya selesai dengan indah, Harry sudah melangkah dengan visi yang autentik,” kata Stringer.(DEV)