Jay Z Tarik Katalog Lagu dari Spotify

Metrotvnews.com, Los Angeles: Musisi hip hop Jay Z menarik lagu miliknya dari Spotify. Dia hanya menyisakan materi album awal dan lagu kolaborasi.



Jay Z diketahui memiliki layanan streaming musik digital, Tidal. Apa yang dilakukan Jay Z dikabarkan karena dia tidak setuju dengan sejumlah regulasi Spotify.

Suami dari Beyonce itu hanya menyisakan album In My Lifetime Vol. 1 (1997), Reasonable Doubt (1996), Vol. 2 Hard Knock Life (1998), dan materi kolaborasi Collision Course (kolaborasi dengan Linkin Park, 2004), Watch The Throne (kolaborasi dengan Kanye West, 2011).Kepada Billboard, Spotify memberi konfirmasi bahwa penarikan katalog Jay Z itu atas permintaan sang artis.Pada 7 April lalu, Jay Z muncul sebagai kolaborator singel Biking dari Frank Ocean. Lagu itu juga melibatkan Tyler, the Creator.(DEV)