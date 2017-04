Tandai Satu Tahun Kepergian Prince, Sebuah Mini Album Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah mini album Prince akan dirilis pada Jumat, 21 April 2017. Perilisan itu merupakan bagian dari perayaan satu tahun kepergian Prince.



Album mini berjudul Deliverance itu berisi enam lagu baru yang direkam Prince selama 2006-2008. Track berjudul Deliverance dari album itu sudah tersedia di Apple Music dan iTunes.

Album mini itu juga memuat medley yang disebut Man Opera, yang terdiri dari lagu I Am, Touch Me, Sunrise Sunset, dan No One Else.Prince membuat materi dalam album mini itu dengan melibatkan Ian Boxill, sebagai co-writer dan co-producer."Saya percaya Deliverance adalah album yang tepat dengan apa yang terjadi di dunia hari ini, sekaligus sebagai tanda satu tahun kepergiannya. Saya berharap saat orang-orang mendengar Prince menyanyikan lagu-lagu itu akan membawa kenyamanan,” kata Boxill dalam keterangan pers.Album mini itu dirilis secara independen. Hal itu tidak lain untuk mewujudkan harapan-harapan Prince semasa hidupnya.“Prince pernah bilang kepada saya bahwa sebelum tidur setiap malamnya dia memikirkan cara untuk memotong jalur label mayor dan langsung menjual musiknya ke publik. Saat kami membahas bagaimana cara merilis album penting ini, kami memutuskan untuk independen, seperti yang Prince pernah inginkan.”Versi rilisan fisik Deliverance akan diluncurkan pada 2 Juni.(ELG)