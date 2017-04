Daftar Soundtrack Guardians of The Galaxy Vol 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu daya tarik film Guardians of The Galaxy (2014) adalah belasan lagu soundtrack yang sekaligus menjadi bagian di dalam kisah. Peter Quill, salah satu tokoh utama, membuat mixtape berisi 12 lagu era 1960-1970an supaya tetap merasa terhubung keluarganya di planet Bumi.



Rumah produksi Marvel Studios kemudian bekerjasama dengan Hollywood Records untuk merilis lagu tersebut sebagai album kompilasi, baik dalam unduhan digital, cakram padat, piringan hitam, maupun kaset pita. Album dengan judul tambahan Awesome Mix Volume 1 ini sukses di pasar dan meraih posisi atas di beberapa negara, termasuk US Billboard 200.

Ingin mengulang kesuksesan, Marvel melakukan hal serupa untuk film sekuel Guardians of The Galaxy Vol 2 yang akan mulai tayang dalam waktu dekat. James Gunn, sang sutradara, telah memilih beberapa lagu retro untuk dimasukkan ke dalam cerita dan dirilis dalam album kompilasi Awesome Mix Vol 2.Berikut daftar 13 lagu tersebut ditambah satu lagu yang merupakan soundtrack asli film. Lagu asli berjudul Guardians Inferno dan dimainkan oleh The Sneepers serta David Hasselhoff.1. "Mr. Blue Sky" oleh Electric Light Orchestra2. "Fox on the Run" oleh Sweet3. "Lake Shore Drive" oleh Aliotta Haynes Jeremiah4. "The Chain" oleh Fleetwood Mac5. "Bring it On Home to Me" oleh Sam Cooke6. "Southern Nights" oleh Glen Campbell7. "My Sweet Lord" oleh George Harrison8. "Brandy You're a Fine Girl" oleh Looking Glass9. "Come a Little Bit Closer" oleh Jay and the Americans10. "Wham Bang Shang-A-Lang" oleh Silver11. "Surrender" oleh Cheap Trick12. "Father and Son" oleh Yusuf / Cat Stevens13. "Flashlight" oleh Parliament14. "Guardians Inferno" oleh The Sneepers dan David HasselhoffAlbum Awesome Mix Volume 2 dijadwalkan rilis pada 21 April 2017. Meski demikian, 13 lagu selain Guardians Inferno sudah dapat didengarkan lewat beberapa layanan streaming seperti Spotify dan Youtube.Beberapa pengguna telah mengumpulkan lagu-lagu tersebut ke dalam satu daftar putar (playlist). Klik tautan ini untuk mendengarkan di Spotify atau di sini untuk Youtube. (ELG)